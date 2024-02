Torneo di Viareggio 2024, Empoli e Torino vincono al debutto: battute 2-0 Rukh Lviv e Melbourne

di Mattia Zucchiatti 63

Vittorie per Empoli e Torino all’esordio nella fase a gironi del Torneo di Viareggio 2024. La squadra granata si è affidata alla doppietta di Galantai (rigore al 60′ e 76′) per superare la resistenza del Rukh Lviv, in dieci uomini dal 74′ per il rosso a Miklyash. Stesso risultato e superiorità numerica (in questo caso dal 78′) anche per l’Empoli, che ha battuto il Melbourne City con i gol di Massarelli (34′) e Pagni (92′). Primi tre punti nel rispettivo girone anche per la Rappresentativa Serie D che batte 4-0 la Jovenes Promesas, mentre arriva una sconfitta pesante per l’Avellino, travolto 4-1 dal Mavlon. Nel girone 4 -quello dell’Empoli – l’Ojodu City ha superato 2-1 l’Imolese.