Bologna-Fiorentina, Thiago Motta: “Dovremo essere bravi ad uscire dalla pressione”

“La Fiorentina è una squadra che anche non giocando benissimo sa vincere. Sono i punti di forza che hanno le squadre che danno priorità a certi aspetti per arrivare al risultato. Domani dovremo anche approfittare dell’entusiasmo dei nostri tifosi, per entrare in campo nel modo giusto”. Lo ha detto il tecnico del Bologna, Thiago Motta alla vigilia del recupero della ventunesima giornata di Serie A contro la Fiorentina. In Coppa Italia la squadra viola giocò con una difesa a tre, ma con la squalifica di Martinez le cose potrebbero cambiare. “Se lo faranno anche questa volta saremo comunque pronti, allora erano in emergenza come disse Italiano – spiega -. In più ora in attacco hanno Belotti che ha già dimostrato quanto sia pericoloso, è capace di concretizzare le occasioni dentro l’area, noi come sempre dovremo essere bravi a portare la partita dove vogliamo. Loro sono sempre aggressivi e cercano di attaccare forte, non si sono snaturati nemmeno contro le squadre in lotta per il titolo e quindi penso che non lo faranno neanche domani. Noi dovremo essere bravi ad uscire dalla pressione”.

Il tecnico rossoblù è soddisfatto del rendimento in allenamento dei suoi giocatori: “Stanno facendo bene anche tutti ed è giusto che chi lavora bene entri in campo. Stiamo bene, abbiamo ritrovato anche la vittoria e questo aiuta. Con questo entusiasmo che si respira la squadra può lavorare ancora meglio che in precedenza. Quella di domani sarà una partita bella da giocare, contro una Fiorentina creata per andare in Europa, dovremo dare il massimo”. Gasperini inserisce anche il Bologna nella lotta Champions: “Ho grande rispetto per lui e per l’Atalanta, una squadra che gioca al massimo e fa le cose giuste – dice Motta -. Si vede la mano dell’allenatore, è una cosa non scontata anche di questi tempi. Rispetto per lui, noi dobbiamo continuare per la nostra strada e pensare alla Fiorentina. I viola sono stati costruiti per mantenersi in Europa. Domani è la partita più importante perché é la prossima. Una bella gara da giocare, ma noi abbiamo giocato sempre concentrati e determinati e questo è quello che faremo domani, provando ottenere il miglior risultato possibile”.