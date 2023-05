Chelsea, è ufficiale: Pochettino è il nuovo allenatore

Mauricio Pochettino sarà il nuovo allenatore del Chelsea dall’inizio della stagione 2023/2024. L’argentino ha firmato un contratto di due anni, con opzione per un’ulteriore stagione. Soddisfatti Laurence Stewart e Paul Winstanley, direttori sportivi del Chelsea: “L’esperienza, gli standard di eccellenza, le qualità di leadership e il carattere di Mauricio serviranno al Chelsea Football Club. È un allenatore vincente, che ha lavorato ai massimi livelli, in più campionati. La sua filosofia, l’approccio tattico e l’impegno per lo sviluppo lo hanno reso un candidato eccezionale”. I proprietari Todd Boehly, Behdad Eghbali, José E. Feliciano, Mark Walter e Hansjörg Wyss hanno aggiunto: “La squadra sportiva ha condotto un processo diligente e ponderato di cui il Consiglio è orgoglioso. Siamo lieti che Mauricio si unisca al Chelsea. Mauricio è un allenatore di livello mondiale con un track record eccezionale. Non vediamo l’ora di averlo a bordo”. Lo staff di Mauricio includerà Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez e Sebastiano Pochettino.