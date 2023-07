Milan, Loftus Cheek si presenta: “Sensazione speciale essere qui. Tomori mi ha spinto a venire qui”

Sono arrivate le prime parole di Ruben Loftus-Cheek con la maglia del Milan. Nel giorno della presentazione del numero di maglia ufficiale (8), queste sono state le prime dichiarazioni al canale ufficiale dei rossoneri.

Sull’arrivo a Milano: “E’ una sensazione speciale essere qui. Ho passato 20 anni al Chelsea, perciò è un momento speciale e particolare per me essere giunto in un’altra squadra. Poter iniziare un mio nuovo capitolo della mia vita al Milan è una questione di orgoglio, è incredibile. Seguo il Milan specialmente da quando c’è Tomori che reputo un esempio positivo in quanto ha approcciato alla grande alla sua nuova sfida, facendo cose bellissime. Lui mi ha dato una grande spinta a venire qui. Negli ultimi mesi abbiamo parlato tantissimo con lui e gli ho chiesto informazioni su come si vivesse, su dove stesse lui, su com’era la squadra. Sono una persona abbastanza tranquilla e serena. Il mio tempo libero mi piace passarlo con i miei amici, giocando a tennis“.

Sul Milan:”Quando sono venuto lo scorso anno a giocare contro il Milan in Champions ho sentito quanto fosse grande l’atmosfera qui. Da avversario ho sentito qualcosa di speciale che mi ha fatto capire quanta storia avesse il Milan. Da bambino guadavo Kakà in quanto aveva una grande proprietà con la palla al piede, che poi è una delle mie qualità principali“.

Su Leao: “Leao è uno dei migliori al Mondo e a tutte le qualità per diventare sempre più forte. Ci siamo sentiti un paio di settimane fa e mi ha detto di venire al Milan. Sarà bello condividere con lui il campo“.

Sul ruolo: “Ho fatto molti ruoli nella mia carriera, preferisco ovviamente giocare a centrocampo e ho le caratteristiche da centrocampista bot to box per segnare. La Premier League è molto intensa, mentre la Serie A da quanto ho visto è molto tattica. In passato ho avuto allenatori italiani e ho capito quanto fosse importante per loro la tattica“