Milano-Cortina 2026, Giorgia Meloni incontra Thomas Bach a margine dell’Assemblea generale Onu

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il presidente del Comitato Olimpico Internazionale Thomas Bach a margine dell’assemblea generale dell’Onu. Un incontro che Palazzo Chigi definisce “cordiale” e che è stato dedicato ai preparativi per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Già nel settembre del 2022 e nello scorso aprile Meloni e Bach avevano affrontato di persona il tema dei Giochi del 2026. “Sono molto importanti per noi. L’Italia è in grado di organizzare magnifici Giochi e vogliamo stupire il mondo di nuovo. Potete contare su di noi”, aveva dichiarato Giorgia Meloni un anno fa.