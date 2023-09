Spagna, licenziato segretario generale della Federcalcio: era una delle richieste della nazionale femminile

Inizia l’operazione di rifondazione della federcalcio spagnola, come richiesto dalla nazionale femminile campione del mondo dopo il caso Rubiales-Hermoso. La RFEF ha infatti annunciato il licenziamento del proprio segretario generale, Andreu Camps, il cui allontanamento era una delle richieste principali da parte di Hermoso e compagne che avevano minacciato di non scendere più in campo a meno di una profonda rivoluzione in seno alla Federazione nazionale. Sembra quindi avviato il rinnovamento dirigenziale tanto auspicato dalle calciatrici dopo quanto accaduto a margine della vittoria del Mondiale.