Bayern Monaco-Manchester United, papera incredibile di Onana: Sané fa 1-0 (VIDEO)

Papera clamorosa di Andre Onana, portiere del Manchester United, che ha regalato il vantaggio al Bayern Monaco nella sfida della fase a gironi di Champions League 2023/2024. Il portiere ex Inter non è infatti riuscito a respingere un innocuo tiro dal limite di Sané e la palla è finita in porta. Emblematica la reazione dei bavaresi, visibilmente sorpresi di poter festeggiare il vantaggio. Di seguito il video.