Milano Cortina 2026: un’edizione memorabile dei Giochi Olimpici Invernali guardando French Alps 2030

Si sono concluse da poco le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 che ha celebrato l’Italia e il mondo sportivo internazionale dopo due settimane intense di competizioni, performance e record.

Con oltre 2 870 atleti provenienti da circa 92 nazioni impegnati in 116 gare di 16 sport diversi, questa edizione ha rappresentato non solo una vetrina sportiva di altissimo livello, ma anche un momento di grande partecipazione globale, con oltre 1,3 milioni di biglietti venduti e un pubblico internazionale molto nutrita.

Risultati e protagonisti

Gli atleti hanno regalato prestazioni straordinarie e nuovi nomi si sono affiancati alle leggende degli sport invernali:

Johannes Høsflot Klaebo (Norvegia) ha dominato le prove di sci di fondo, vincendo sei medaglie d’oro e imponendosi come uno dei più grandi interpreti di sempre nei Giochi invernali.

Federica Brignone (Italia) ha brillato nello sci alpino, conquistando medaglie d'oro nel gigante e nel super‑G, confermando la sua leadership tra le discipline tecniche.

Francesca Lollobrigida ha fatto la storia del pattinaggio di velocità conquistando un oro olimpico nel 3000 m, il primo per un'italiana in questa disciplina.

Arianna Fontana che ha consolidato il proprio status di leggenda olimpica raggiungendo quota 14 podi complessivi, diventando l'atleta italiana più medagliata di sempre ai Giochi

Sofia Goggia con la medaglia di bronzo nella discesa femminile centra un risultato che entra di diritto nella storia dello sci alpino italiano: tre podi consecutivi nella discesa olimpica, un primato mai riuscito prima a nessuna atleta.

con la centra un risultato che entra di diritto nella storia dello sci alpino italiano: , un primato mai riuscito prima a nessuna atleta. Nel short track maschile, il fuoriclasse olandese Jens van ’t Wout ha vinto il titolo nei 1500 m, mentre la medaglia di bronzo di Roberts Krūzbergs per la Lettonia ha segnato il primo podio olimpico del paese in questa specialità.

L’Italia, paese ospitante, ha chiuso con un bottino da record con 30 medaglie in totale, confermando il proprio status competitivo nei grandi eventi invernali

Esperienze, impatto ed emozioni

Oltre alle gare, i Giochi di Milano Cortina hanno lasciato un segno sotto diversi profili:

Economia e pubblico – L’edizione ha stimolato l’industria del turismo e dell’ospitalità, con numeri record di prenotazioni alberghiere e una crescita dell’indotto locale stimata positivamente anche nei dati macroeconomici.

– L’edizione ha stimolato l’industria del turismo e dell’ospitalità, con numeri record di prenotazioni alberghiere e una crescita dell’indotto locale stimata positivamente anche nei dati macroeconomici. Valori e spettatori – La cerimonia di chiusura è stata un grande spettacolo culturale, sottolineando il forte legame tra sport, arte e identità locale.

Le lacrime di Lindsey Vonn e le performance di Snoop Dogg

di e le di Emilien Jacquelin, ha conquistato il bronzo nell’inseguimento e l’oro nella staffetta con l’orecchino originale di Marco Pantani.

Guardando avanti: French Alps 2030 e oltre

Con Milano Cortina ormai nel passato, lo sguardo degli appassionati è già proiettato verso i prossimi grandi appuntamenti internazionali, in particolare French Alps 2030 e altre competizioni globali.

Le Olimpiadi estive rappresenteranno una sfida diversa, ma la crescita del movimento sportivo italiano invernale – dalle discipline su ghiaccio allo sci – contribuirà a una cultura atletica sempre più solida e competitiva.

In parallelo, eventi come i Games della Gioventù Invernali 2028 a “Dolomiti Valtellina” offriranno un palcoscenico ai giovani emergenti, alimentando le prospettive per le generazioni future.

Non sono mancati i giovani talenti: le future promesse italiane

Oltre ai campioni affermati, Milano Cortina 2026 ha visto emergere alcuni atleti italiani di grande prospettiva, che potrebbero diventare protagonisti nei prossimi anni:

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva hanno conquistato l'argento nel mixed team snowboard cross, contribuendo a superare il record storico di medaglie italiane in un'Olimpiade invernale.

Simone Deromedis e Federico Tomasoni si sono messi in luce nello ski cross, con oro e argento.

Flora Tabanelli giovane promessa, che ha conquistato bronzo con un crociato rotto. Prima volta storica nel freestyle femminile

Thomas Nadalini – Nato nel 2002, ha conquistato l'oro nella staffetta mista di short track e un bronzo nella 5000 m, segnando un nuovo corso per il pattinaggio italiano.

Chiara Betti – Anche lei medagliata nella staffetta mista, Betti ha dimostrato grande valore nel panorama dello short track in crescita.

Federica Cassol – Giovane fondista che si è fatta notare nelle qualificazioni olimpiche e nelle competizioni internazionali, rappresentando un futuro solido per lo sci di fondo azzurro.

Miro Tabanelli – Emergente nello sci freestyle, con successi in Coppa del Mondo Big Air e finale olimpica raggiunta, è uno dei nomi da seguire nelle prossime stagioni.

Tommaso Saccardi – Specialista dello slalom che ha fatto parlare di sé con buone prestazioni nella combinata e slalom alle Olimpiadi, un atleta pronto a crescere ulteriormente.

Questi giovani atleti, insieme a tanti altri talenti entrati nella squadra olimpica, rappresentano la nuova generazione di sportivi italiani destinati a lasciare il segno verso French Alps 2030 e oltre

Milano Cortina 2026 ha consegnato una delle edizioni più coinvolgenti e competitive delle Olimpiadi invernali, con risultati storici, performance di atleti affermati e l’affermazione di nuovi talenti.

Ora, con le Alpi francesi all’orizzonte, l’Italia si prepara a scrivere nuovi capitoli di eccellenza sportiva, con una generazione pronta a raccogliere la sfida

