Sci alpinismo, Murada vince a Shahdag, è campionessa europea e vola in testa alla Coppa del Mondo: De Silvestro terza

La valtellinese conquista il suo primo successo nel massimo circuito e il titolo continentale nell’individuale in Azerbaijan. Sul podio anche De Silvestro terza e Moreschini quarta. Tra gli uomini Bonnet domina, sesti Antonioli e undicesimo Boscacci.

Giornata storica per lo sci alpinismo italiano. Giulia Murada conquista a Shahdag il suo primo successo in Coppa del Mondo, si laurea campionessa europea nell’individuale e balza al comando della classifica generale del massimo circuito. Un en-plein azzurro sulle nevi dell’Azerbaijan, con Alba De Silvestro terza e Lisa Moreschini quarta a completare un risultato di squadra straordinario.

La vittoria di Murada: dodici podi, poi finalmente l’oro

Per la ventisettenne di Albosaggia, in Valtellina, si tratta della dodicesima presenza sul podio di Coppa del Mondo, ma la prima vittoria in carriera. Un successo che arriva con un sapore del tutto particolare, a pochi giorni dalla parziale delusione per l’epilogo della finale olimpica della sprint sulle nevi amiche di Bormio.

Murada completa il tracciato azero in 1h35’09″2, lasciando a 35″ la svizzera Marianne Fatton. Alba De Silvestro completa il podio a 1’03 dalla compagna di squadra: per la bellunese di casa in Valtellina si tratta del trentatreesimo podio personale in carriera. La quarta piazza va invece a Lisa Moreschini, staccata di 2’43 da Murada, seguita dalle svizzere Caroline Ulrich e Thibe Deseyn.

La nuova classifica di Coppa del Mondo

Il successo nell’individuale proietta Murada in vetta alla classifica generale con 493 punti, scavalcando la francese Margot Ravinel (417) e distanziando Emily Harrop (380). Il terzo posto consente ad Alba De Silvestro di salire a quota 343, portandosi in quarta posizione.

Bonnet inarrestabile nella prova maschile

Dominio assoluto dello svizzero Remi Bonnet nella gara maschile. Il campione elvetico taglia il traguardo in 1h16’23″8 con oltre tre minuti di margine sul connazionale Thomas Bussard (+3’05) e sull’austriaco Johannes Lohfeyer (+3’49). Quarto e quinto gli austriaci Tritscher e Verbnjak. Per l’Italia Robert Antonioli è sesto a 5’41, mentre Michele Boscacci — all’indomani del podio nella prova mista conquistato in coppia con De Silvestro — chiude undicesimo a 7’20.

Domani a Shahdag è previsto un giorno di riposo. Domenica il programma si conclude con i vertical.