Milano Cortina 2026, Klaebo vince la 50 km: sei ori su sei gare, dominio totale

Il norvegese trionfa anche nella tecnica classica e firma un’impresa mai riuscita prima: sei medaglie d’oro in sei gare ai Giochi. È l’atleta più titolato della storia olimpica invernale.

Johannes Klaebo chiude i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 nel modo più impressionante possibile: vincendo anche la 50 km a tecnica classica.

Jl norvegese completa così un percorso perfetto: sei gare disputate, sei medaglie d’oro conquistate. Un dominio assoluto che non ha precedenti nella storia olimpica dello sci di fondo.

La Norvegia domina la 50 km, ma ancora una volta è Klaebo a prendersi la scena.

Un record che riscrive la storia

Con il successo nella 50 km, il 29enne di Oslo entra definitivamente nella leggenda dello sport invernale. Klaebo diventa l’atleta con più titoli olimpici della storia dei Giochi Invernali: undici ori complessivi, oltre a un argento e un bronzo.

Numeri che fanno impressione, soprattutto considerando la capacità di vincere in ogni contesto: sprint, distanza, prove individuali e di squadra.

Il cannibale dello sci di fondo

Milano Cortina 2026 consacra Klaebo come uno dei fondisti più completi di sempre. Capace di imporsi nelle gare veloci e nelle lunghe distanze, a passo alternato e in skating, sulle piste scandinave come su quelle alpine.

Un’Olimpiade perfetta. Sei ori su sei gare. Nessuno come lui.