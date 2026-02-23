Italia da record a Milano-Cortina 2026: 30 medaglie che entrano nella storia

Dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi: il miglior risultato di sempre ai Giochi invernali. Un’Olimpiade che ha riscritto i numeri e acceso l’orgoglio di un Paese intero.

Il record che vale un’epoca

Trenta medaglie. Dieci ori, sei argenti, quattordici bronzi. Milano-Cortina 2026 resterà per sempre l’Olimpiade invernale più vincente della storia italiana.

Superato il primato di Lillehammer 1994, quando l’Italia si fermò a quota 20 medaglie e sette ori. Questa volta il tricolore ha fatto ancora meglio: doppia cifra di ori e un bottino complessivo che certifica la crescita strutturale di tutto il movimento sportivo nazionale.

E c’è una data simbolo: domenica 8 febbraio. Il giorno in cui l’Italia ha conquistato sei medaglie in una sola giornata, mai successo prima nella storia dei Giochi invernali. Un’esplosione collettiva di emozioni, lacrime e abbracci.

Gli ori che hanno illuminato Milano-Cortina

A guidare la carica sono stati i dieci ori:

Francesca Lollobrigida , oro nei 3000 metri del pattinaggio di velocità

Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser , oro nella staffetta mista 2000 metri short track

Marion Oberhofer e Andrea Vötter , oro nel doppio femminile di slittino

Simon Kainzwaldner ed Emanuel Rieder , oro nel doppio maschile di slittino

Federica Brignone , oro nel super G femminile

Federica Brignone , oro nello slalom gigante

Lisa Vittozzi , oro nell’inseguimento di biathlon

Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti , oro nell’inseguimento a squadre maschile del pattinaggio di velocità

Simone Deromedis, oro nello ski cross

Ori che raccontano talento, esperienza, resilienza. Ori che hanno acceso le montagne, i palazzetti e le piste di ghiaccio.

Milano-Cortina 2026: una storica Olimpiade azzurra, tra record e rimpianti

Gli argenti che hanno sfiorato la leggenda

Sei argenti che hanno tenuto il Paese con il fiato sospeso:

Giovanni Franzoni , argento nella discesa libera

Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer , argento nel biathlon

Arianna Fontana , argento nei 5000 metri short track

Michela Moioli e Lorenzo Sommariva , argento nello snowboard cross a squadre miste

Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana e Arianna Sighel , argento nella staffetta femminile short track

Federico Tomasoni, argento nello ski cross

Medaglie costruite centimetro dopo centimetro, spesso per dettagli minimi, ma dal peso enorme.

I 14 bronzi che hanno completato l’impresa

Quattordici bronzi, segno di profondità e competitività trasversale:

Dominik Paris , bronzo nella discesa libera

Sofia Goggia , bronzo nella discesa libera

Lucia Dalmasso , bronzo nello slalom gigante parallelo snowboard

Riccardo Lorello , bronzo nei 5000 metri pattinaggio di velocità

Dominik Fischnaller , bronzo nello slittino singolo

Sara Conti, Marco Fabbri, Daniel Grassl, Charléne Guignard, Lara Naki Gutmann, Niccolò Macii e Matteo Rizzo , bronzo nel pattinaggio di figura a squadre

Stefania Costantini e Amos Mosaner , bronzo nel doppio misto curling

Dominik Fischnaller, Verena Hofer, Simon Kainzwaldner, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder e Andrea Vötter , bronzo nella staffetta a squadre slittino

Michela Moioli , bronzo snowboard cross

Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz e Federico Pellegrino , bronzo staffetta 4×7,5 km sci di fondo

Flora Tabanelli , bronzo freestyle big air

Elia Barp e Federico Pellegrino , bronzo team sprint sci di fondo

Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser , bronzo staffetta maschile 5000 metri short track

Andrea Giovannini, bronzo mass start pattinaggio di velocità

Un mosaico che attraversa discipline diverse, dalle nevi dello sci alpino al ghiaccio dello short track, dal biathlon allo slittino.

Un’Olimpiade che resta

Milano-Cortina 2026 non è stata solo un’Olimpiade da record. È stata un racconto collettivo.

Atleti esperti e giovani emergenti. Campioni attesi e sorprese inattese. Piste, stadi, montagne trasformati in palcoscenici di un’Italia capace di vincere, soffrire, rialzarsi.

Trenta medaglie che non sono solo numeri. Sono storie. Sono notti senza sonno. Sono famiglie davanti alla televisione. Sono inni cantati a squarciagola.

E sono, soprattutto, un punto di partenza.

