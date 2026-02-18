Short track, argento Italia nella staffetta donne: 14esima medaglia per Fontana

L’Italia ha portato a casa un’altra medaglia pesantissima: le Azzurre dello short track hanno conquistato l’argento nella staffetta donne

In quest’Olimpiade invernale le storie più belle a tinte tricolore non sono finite, anzi ce n’è una meravigliosa da raccontarvi stasera. Infatti, arriva un meraviglioso argento nello short track dopo una staffetta straordinaria da parte delle nostre ragazze.

Le azzurre sono riuscite ad avere la meglio sul Canada a otto giri dalla fine, anche se l’oro è sfumato proprio sul più bello grazie al rientro della Corea, che è riuscite a superare le italiane a un giro e mezzo dal termine con Kim su Fontana.

Ricapitolando: l’oro va alla Corea, argento per l’Italia e 14esima medaglia per una stupenda Arianna Fontana, bronzo per il Canada. Olanda a sorpresa giù dal podio a causa di una caduta a metà gara, che non ha permesso alle Orange di arrivare a termine.

La storia di Arianna Fontana: record su record

Naturalmente merita un capitolo a parte Arianna Fontana. Peccato per il sorpasso finale della Corea, ma l’Azzurra è riuscita comunque a portare a casa la 14esima medaglia olimpica in carriera, la seconda a Milano Cortina 2026.

Parliamo di una delle più importanti campionesse dello sport italiano, che anche in questo caso si è fatta trovare pronta nell’appuntamento ai Giochi.

Grande Italia, dunque, e per poco non è arrivato anche un oro che avrebbe scritto una nuova storia per i nostri colori. Magari sarà per la prossima volta, ma ci godiamo l’argento.