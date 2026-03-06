Sci alpino Kranjska Gora 2026: 12 azzurri per gigante e slalom

Il DT Carca convoca Vinatzer, Della Vite, Borsotti e altri nove per il weekend sloveno. Sabato il gigante, domenica lo slalom: l’ultimo successo italiano sulla Podkoren risale al 2008 con Moelgg. Gara in diretta su Rai 2/Rai Sport e Eurosport.

Dodici azzurri convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento di Coppa del Mondo maschile a Kranjska Gora, in Slovenia: sabato il gigante e domenica lo slalom sulla celebre pista Podkoren. I convocati sono Simon Talacci, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Pizzato, Edoardo Saracco, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Matteo Canins. Per questo appuntamento le quote azzurre sono cresciute di un’unità: l’Italia potrà schierare sette gigantisti e sette slalomisti.

Il peso della storia sulla Podkoren

La pista slovena non sorride all’Italia da tempo. L’ultima vittoria azzurra in slalom a Kranjska Gora risale al 2008, quando Manfred Moelgg si impose proprio nell’anno in cui vinse la Coppa di specialità. Per ritrovare il successo in gigante occorre tornare ancora più indietro, al 1999 con Patrick Holzer. Nell’ultimo decennio i podi italiani sulla Podkoren sono stati due, entrambi firmati da Stefano Gross: terzo nello slalom del 2016 e secondo in quello del 2017.

Le classifiche di Coppa: Odermatt a un passo, lotta punto a punto nello slalom

In gigante Marco Odermatt si presenta con un match point: vincendo la gara si aggiudicherebbe matematicamente la Coppa di specialità, forte dei 103 punti di vantaggio sul brasiliano Lucas Braathen Pinheiro. Alex Vinatzer è ottavo nella classifica e proverà a recuperare terreno.

Situazione più aperta nello slalom, dove la lotta è al singolo punto: Henrik Kristoffersen McGrath guida con 452 punti, uno solo in più di Braathen e 17 meglio di Clément Noel. Vinatzer è tredicesimo a quota 158.

Il programma e dove seguire le gare

Il weekend prende il via sabato con il gigante: prima manche alle 9:30, seconda alle 12:30. Stessi orari domenica per lo slalom. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta su Rai 2/Rai Sport e su Eurosport.