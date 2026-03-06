Laura Pirovano trionfa in Val di Fassa: prima vittoria in Coppa del Mondo per la trentina

A Passo San Pellegrino la discesa femminile premia la 28enne delle Fiamme Gialle: successo per un solo centesimo sulla tedesca Emma Aicher e terzo posto per l’americana Breezy Johnson.

La pista La VolatA di Passo San Pellegrino regala una giornata storica allo sci italiano: Laura Pirovano conquista infatti la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Dopo numerosi piazzamenti nelle prime dieci senza mai salire sul podio, la sciatrice trentina trova finalmente il risultato che inseguiva da anni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Con il tempo di 1’21″40, la 28enne delle Fiamme Gialle originaria di Spiazzo precede di appena un centesimo la tedesca Emma Aicher, mentre l’americana Breezy Johnson completa il podio con un distacco di 29 centesimi.

La gara disputata sulla pista fassana era il recupero della discesa cancellata a Crans Montana e ha inaugurato il programma del weekend, che proseguirà con un’altra discesa e un superG.

La prima gioia per Pirovano

La sciatrice italiana ha interpretato al meglio la prova, recuperando nella parte centrale e finale della pista il piccolo ritardo accumulato nel tratto iniziale di lancio. Per Pirovano si tratta di un successo che arriva dopo 29 piazzamenti tra le prime dieci, di cui 11 nelle prime cinque, senza mai riuscire a salire sul podio.

Grazie a questo risultato, la trentina guadagna anche due posizioni nella classifica di specialità della discesa, salendo al terzo posto con 336 punti. Davanti a lei restano Lindsey Vonn, leader con 64 punti di vantaggio, e la stessa Emma Aicher, seconda a 50 lunghezze.

I risultati delle altre azzurre

Per quanto riguarda il resto della squadra italiana, Elena Curtoni chiude la gara al decimo posto, con un ritardo di 73 centesimi dalla vincitrice.

Alle sue spalle Roberta Melesi è 15ª, seguita da Nadia Delago 16ª. Più indietro Sofia Goggia, 17ª a 90 centesimi, e Nicol Delago, che termina la prova in 19ª posizione.

In classifica di specialità scivola invece al settimo posto Sofia Goggia, ora ferma a 254 punti.

Pirovano: “Sono al settimo cielo”

“Sono al settimo cielo, perché mi sono sentita sciare davvero bene ed ero in piena fiducia – ha detto Pirovano -. Devo ancora realizzare quello che ho fatto. Aspetterò l’ultima atleta con le mani che tremano. Vinco per un centesimo e mi dispiace, ma tante volte è andata male a me e oggi voglio godermela. Era tanto tempo che ero consapevole di gareggiare bene. Non so dire cosa sia cambiato oggi, o perché non era mai successo prima. Probabilmente, è girato tutto per il verso giusto oggi. Ho ricevuto tanto affetto sia dalle mie compagne di squadra, ma anche dalle altre atlete della Coppa del mondo. Ci vediamo sempre, ci conosciamo ed è bello condividere con loro. Oggi è tutto magnifico”.

Curtoni: “Finalmente buone sensazioni”

“Sono contenta – ha detto Elena Curtoni -. Era tanto tempo che inseguivo le buone sensazioni in discesa. Sapevo di averle dentro di me, e oggi finalmente sono riuscita ad esprimermi meglio. So di avere ancora margine, ma oggi sono soddisfatta. Sono molto contenta per Laura, perché era tanto tempo che girava intorno a un grande risultato e oggi finalmente ci è riuscita”.

Goggia: “Non mi sentivo a mio agio”

“Non ho avuto sensazioni buone, come non ne ho avute in prova – ha detto Sofia Goggia -. Mi sono sentita un po’ come una giraffa sui pattini. Voglio fare i complimenti a Lolli, primo podio e prima vittoria della sua carriera e se lo merita tutto. E’ sempre bello gareggiare in Italia e qui in Val di Fassa riusciamo sempre a trovare le condizioni ideali per l’allenamento. A questo punto penso che abbia più chances Laura di me per la Coppa di specialità, perché oggi faccio troppo pochi punti. Domani però c’è un’altra gara e ci riproverò”.