Milano-Cortina 2026: una storica Olimpiade azzurra, tra record e rimpianti

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno rappresentato per l’Italia una delle edizioni più memorabili di sempre. La spedizione azzurra ha raccolto un totale di 30 medaglie tra oro (10), argento (5) e bronzo (14), e ha confermato la sua grande competitività in diverse discipline dello sport invernale. Questo risultato porta l’Italia a eguagliare il quarto posto nel medagliere assoluto, stesso piazzamento ottenuto in altre due occasioni: Lillehammer 1994 e Grenoble 1968.

Tuttavia il bilancio finale lascia anche un leggero rammarico per quegli argenti sfumati all’ultimo momento nelle mass start di biathlon e speed skating, che avrebbero potuto consentire agli Azzurri di scalare ulteriormente la classifica generale. Nonostante ciò, il quarto posto resta un autentico trionfo per lo sport italiano, frutto di prestazioni di altissimo livello e di una squadra che ha saputo competere ai vertici.

Il medagliere finale e il confronto con gli altri

Al termine dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 l’Italia ha chiuso con un totale di 30 medaglie, confermando la sua miglior performance di sempre in una rassegna invernale. Questo bottino ha consegnato agli Azzurri la quarta posizione finale nel medagliere, di assoluto livello se consideriamo la tradizionale competitività delle nazioni nordiche e nordamericane.

La classifica generale vede la Norvegia dominare con largo margine grazie a una serie di successo nello sci di fondo, biathlon e altre discipline, mentre Stati Uniti ed Olanda si sono posizionati rispettivamente secondi e terzi nel medagliere in base al computo delle medaglie d’oro e d’argento. In particolare, proprio la differenza di un solo argento è risultata decisiva nel confronto diretto dell’Italia con gli olandesi, che hanno chiuso il medagliere con 10 podi in meno rispetto agli Azzurri.

Nonostante non sia stato raggiunto l’aspetto numero desiderato, i risultati collettivi testimoniano un movimento sportivo italiano in forte crescita.

Occasioni mancate e il valore storico del risultato

La giornata delle mass start di biathlon e speed skating ha rappresentato uno dei momenti chiave della kermesse. Un podio mancato di un soffio avrebbe consegnato all’Italia un altro argento che avrebbe potuto cambiare completamente la classifica finale del medagliere.

Eppure, eguagliare il quarto posto storico resta un’impresa significativa, ricordando che nelle edizioni invernale precedenti solo in rare occasioni gli Azzurri avevano raggiunto traguardi simili.

Quindi potremmo dire che Milano-Cortina 2026 si classifica comunque tra le migliori Olimpiadi invernali italiane di sempre, non solo per il numero di medaglie, ma anche per la qualità di prestazioni e il livello generale di competitività.