Caduta choc per Lindsey Vonn: discesa femminile interrotta a Cortina

Momenti di grande apprensione durante la discesa femminile a Cortina d’Ampezzo. Lindsey Vonn cade dopo pochi secondi di gara e resta a terra dolorante: pubblico ammutolito, gara interrotta e lunghi soccorsi in pista.

La discesa femminile dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 è stata segnata da un episodio drammatico che ha gelato Cortina d’Ampezzo. Lindsey Vonn è caduta nei primissimi secondi della sua prova, perdendo l’equilibrio sul primo salto e finendo rovinosamente sulla neve.

L’americana è rimasta a terra, visibilmente sofferente, mentre sul tracciato calava un silenzio irreale. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, con la gara che è stata interrotta a lungo per consentire l’assistenza e la messa in sicurezza della pista.

Silenzio e applausi del pubblico

Le immagini della caduta hanno fatto rapidamente il giro del mondo, accompagnate dal silenzio del pubblico sugli spalti, rotto solo dagli applausi rivolti alla campionessa statunitense mentre veniva soccorsa. Un momento forte, uno di quelli destinati a rimanere impressi tra le scene più dure di questi Giochi.

Secondo quanto emerso a caldo, Vonn si sarebbe scomposta in fase di volo, atterrando in modo violento. Le sue condizioni hanno richiesto un intervento prolungato dello staff medico, rendendo inevitabile una sospensione significativa della gara.

Gara sospesa, clima teso in pista

L’interruzione è stata lunga e ha inciso anche sul clima emotivo della competizione. Atlete e staff hanno atteso notizie a bordo pista, mentre l’attenzione era tutta rivolta alla salute della statunitense. Solo dopo il completamento delle operazioni di soccorso la giuria ha potuto valutare la ripresa della discesa.

In quei minuti, l’Olympia delle Tofane ha mostrato il volto più duro dello sci alpino: uno sport spettacolare, ma che non concede margini di errore, soprattutto su una pista tecnica ed esigente come quella di Cortina.

Attesa per aggiornamenti

Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali sulle condizioni di Lindsey Vonn. L’attenzione resta massima, in attesa di aggiornamenti medici che chiariscano l’entità dell’infortunio e le eventuali conseguenze sul prosieguo della sua Olimpiade.

Intanto, l’immagine della campionessa a terra, il pubblico in silenzio e la gara sospesa rimangono uno dei momenti più forti e impressionanti della discesa femminile di Milano Cortina 2026.