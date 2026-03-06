Tiro a volo, weekend FITAV dal 6 all’8 marzo: Campionato Italiano di Elica a Bologna, GP Golden di Compak Sporting a Foligno e Fossa Universale a Uboldo

Tre appuntamenti nazionali e i Campionati Regionali Invernali in 12 regioni per aprire marzo nel segno del tiro a volo. In palio titoli, medaglie e punti ranking nelle specialità Elica, Compak Sporting e Fossa Universale.

Il calendario FITAV entra nel vivo con il primo weekend di marzo. Dal 6 all’8 marzo tre eventi di caratura nazionale animeranno il fine settimana del tiro a volo italiano: la prima prova del Campionato Italiano di Elica al TAV Bologna, il 1° Gran Premio Golden di Compak Sporting al TAV Olimpico di Foligno e il Campionato Invernale di Fossa Universale al TAV Belvedere di Uboldo. In parallelo, i Campionati Regionali Invernali si disputeranno in 13 impianti distribuiti su 12 regioni italiane.

Campionato Italiano di Elica al TAV Bologna

Sabato 7 marzo il TAV Bologna ospita la prima delle tre prove del Campionato Italiano di Elica, aperta ai tesserati FITAV di tutte le categorie e qualifiche. Ogni concorrente affronterà 15 eliche, con eventuali spareggi in caso di parità. La classifica finale terrà conto delle due migliori prestazioni su tre, requisito necessario per accedere alla finale per l’assegnazione dei Titoli in programma a giugno. In palio medaglie FITAV, montepremi e premi d’onore. La prova inaugurerà anche il Campionato Italiano a Squadre di Società, con team composti da sei tiratori di cui almeno due appartenenti a una qualifica specifica.

1° Gran Premio Golden di Compak Sporting al TAV Olimpico Foligno

Il 7 e l’8 marzo il TAV Olimpico di Foligno ospita il 1° Gran Premio Golden di Compak Sporting sulla distanza di 200 piattelli: 100 il sabato e 100 la domenica. La gara è valida per l’accumulo di punti nel Ranking 2026 e per il barrage Top Ranking. In caso di parità per le prime tre posizioni di ogni categoria e qualifica si procederà con un mini-barrage a 5 piattelli, da ripetere in caso di ulteriore parità. Ai vincitori medaglie federali e montepremi.

Campionato Invernale di Fossa Universale al TAV Belvedere di Uboldo

Al TAV Belvedere di Uboldo, in provincia di Varese, la Fossa Universale mette in palio i titoli della stagione fredda su 200 lanci complessivi suddivisi tra sabato e domenica. Partecipano le categorie Eccellenza, 1ª, 2ª e 3ª e le qualifiche Ladies, Settore Giovanile, Senior, Veterani e Master. In caso di parità per le prime tre posizioni si procederà con spareggio all’americana. Accanto alla gara individuale si disputa anche la competizione a squadre, con team da tre tiratori: massimo un atleta di Eccellenza e uno di 1ª Categoria, con le categorie inferiori che possono sostituire le superiori ma non viceversa. La classifica finale si basa sulla distanza complessiva di 600 piattelli. In palio medaglie FITAV, montepremi e scudetti Tricolore per i vincitori di ogni categoria e qualifica.

I Campionati Regionali Invernali

Dal 6 all’8 marzo si disputano in parallelo i Campionati Regionali d’Inverno in 12 regioni italiane, con gare di Fossa Olimpica, Skeet, Fossa Universale, Sporting ed Elica in 13 impianti. Il PDF con sedi e specialità nel dettaglio è disponibile per il download sul sito FITAV.