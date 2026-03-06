Coppa del Mondo di ginnastica artistica: Finiguerra e Barzasi in finale alla trave a Baku

Le due azzurre superano le qualificazioni nella tappa di Coppa del Mondo in Azerbaijan e torneranno in pedana domenica 8 marzo per la finale. Eliminazioni invece al corpo libero e nelle gare maschili.

La tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artistica in corso a Baku, in Azerbaijan, regala buone notizie all’Italia nella seconda giornata di qualificazioni. Angelica Finiguerra e Chiara Barzasi hanno infatti conquistato l’accesso alla finale alla trave, uno degli attrezzi simbolo della ginnastica femminile.

Le due azzurre hanno ottenuto entrambe il pass per l’ultimo atto della gara con lo stesso punteggio, confermando una prova solida nella fase di qualificazione.

Finiguerra terza, Barzasi quarta in qualificazione

La milanese Angelica Finiguerra, classe 2009 e tesserata per la società Forza e Coraggio, ha chiuso al terzo posto con il punteggio di 13.033, accompagnato da un D Score di 5.2.

Stesso risultato anche per la bergamasca Chiara Barzasi, 18 anni, atleta della Renato Serra di Cesena e già protagonista ai Mondiali nella scorsa stagione. L’azzurra ha terminato la prova quarta con 13.033, con una nota di partenza di 5.3.

Domenica la finale con Nemour favorita

Le due ginnaste italiane torneranno sulla trave domenica 8 marzo per giocarsi le posizioni da podio.

Tra le rivali più accreditate figurano le giapponesi Mana Okamura, seconda in qualificazione con 13.666, e Miyata Shoko, quinta con 12.966. In finale anche la slovena Lucija Hribar (12.633), la maltese Philippa Busuttil (12.633) e l’ucraina Anastasiia Lev (12.566).

La principale favorita resta però Kayla Nemour, fuoriclasse algerina e campionessa olimpica di Parigi 2024 alle parallele asimmetriche, che ha dominato la qualificazione con 14.833 e un valore di difficoltà di 6.6.

Corpo libero e gare maschili: niente finale per gli azzurri

Non arrivano invece soddisfazioni al corpo libero femminile, dove Angelica Finiguerra si è fermata al decimo posto con 11.866, a un solo decimo dalla zona finale.

La qualificazione è stata vinta dalla russa Anna Kalmykova con 13.400, davanti alla giapponese Mana Okamura (13.033) e alla turca Sevgi Kayisoglu (12.466).

Esito negativo anche per la squadra maschile. Gabriele Targhetta ha concluso undicesimo alle parallele pari con 12.566, mentre Edoardo De Rosa ha chiuso quattordicesimo con 12.133.

Alla sbarra il più atteso era Carlo Macchini, ma l’azzurro ha commesso diversi errori durante l’esercizio e ha terminato la qualificazione in ventiduesima posizione con 10.266.

Le finali in diretta su Volare TV

Il weekend sarà dedicato alle finali per attrezzo, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo, che saranno trasmesse in diretta streaming su Volare TV, il canale di ginnastica di Sportface TV.

Il commento tecnico sarà affidato a Marcello Brancaccio e Thomas Grasso.

Il programma di sabato inizierà con la finale del corpo libero maschile, seguita da volteggio femminile, parallele pari, parallele asimmetriche e anelli, con le premiazioni a chiudere la giornata.

Domenica si ripartirà con le finali di volteggio maschile e trave, poi cavallo con maniglie, corpo libero femminile e infine sbarra, che chiuderà la tappa azera della Coppa del Mondo con le cerimonie di premiazione.