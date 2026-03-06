Paralimpiadi Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia di apertura all’Arena di Verona: orario, ospiti e dove vederla

Venerdì 6 marzo alle 20 l’Arena di Verona — primo sito Unesco ad ospitare una cerimonia paralimpica — dà il via ufficiale ai Giochi. Sul palco Stewart Copeland, Meduza, Miky Bionic, Dardust e Mimì Caruso. Diretta su Rai e RaiPlay.

Dopo lo spettacolo delle Olimpiadi invernali, tocca ai Giochi Paralimpici. Milano Cortina 2026 entra nella sua seconda fase con la cerimonia di apertura in programma questa sera, venerdì 6 marzo, all’Arena di Verona. Le competizioni paralimpiche proseguiranno fino al 15 marzo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Una prima volta nella storia

L’Arena di Verona non è nuova ai grandi eventi olimpici — aveva già ospitato la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali — ma questa sera diventa teatro di un primato assoluto: per la prima volta nella storia, la cerimonia di apertura di un’edizione paralimpica si svolge in un sito patrimonio UNESCO. Un palcoscenico di straordinaria suggestione per dare il benvenuto ufficiale ai Giochi.

Orario, ospiti e dove seguire la cerimonia

Il sipario si alza alle ore 20.00. Tra le star internazionali attese sul palco figurano Stewart Copeland, Meduza, Miky Bionic, Dardust e Mimì Caruso, per uno show che promette di unire musica, emozione e spettacolo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sui canali Rai e in streaming su RaiPlay.