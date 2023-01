Milano-Cortina 2026, Fontana: “Sui ritardi raccontate tante imprecisioni. Non siamo preoccupati”

Sulla realizzazione delle opere per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 “si sono raccontate tante imprecisioni”. Ne è sicuro il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenuto sull’argomento durante l’intervista di questa mattina a Sky Tg24. “Abbiamo una fondazione che si occupa dell’organizzazione dei Giochi – ha aggiunto – e poi una Spa costituita dal governo per la realizzazione della gran parte delle opere pubbliche”. Per le “poche opere pubbliche di competenza regionale – ha spiegato – siamo in linea e non ci sono preoccupazioni“. La società del governo, invece, “ha accumulato un po’ di ritardi ma si dovrebbero recuperare e dovremmo arrivare a realizzare tutte le opere pubbliche previste”. Quindi, secondo Fontana, “arriveremo in tempo e faremo dei giochi bellissimi che saranno ricordati”.