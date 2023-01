Sci alpino, sei azzurri presenti alla Night Race di Schladming: assente Razzoli

Sono 6 gli italiani che prenderanno il via alla Night Race di Schladming e tra essi non ci sarà Giuliano Razzoli, alle prese con dolori alla schiena sin dalla vigilia della discesa di Kitzbuehel. Presenti Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Stefano Gross, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Tommaso Saccardi. L’ultimo podio conquistato dall’Italia in questa gara risale al 2015, quando Stefano Gross ripetette il secondo posto già ottenuto nel 2012. Prima di lui, Manfred Moelgg si è classificato terzo nel 2008 e secondo nel 2004, mentre le uniche vittorie azzurre portano la firma di Alberto Tomba (1997, 1998).