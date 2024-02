Milano-Cortina 2026, corteo attivisti contro Olimpiadi: “Non vogliamo una montagna aggredita”

Si è tenuto nella giornata odierna a Milano un corteo organizzato dal Comitato Insostenibili Olimpiadi per protestare contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Una serie di attivisti si è riunita in piazzale Lodi, facendo prima irruzione in “una delle tante palestre commerciali” Virgin Active e poi dando vita ad un corteo aperto da alcune cargo bike che trainano dei bob con un cartello che recita ‘Dov’è la neve?‘.

Gli organizzatori hanno poi espresso il proprio punto di vista al megafono: “Non vogliamo una città in cui 15 anni di promesse sul Palasharp vengono smentite per avere un palazzetto abbandonato né una montagna che viene aggredita abbattendo alberi e costruendo nuove autostrade“. Oltre all’eloquente striscione “Milano-Cortina 2026, dalla montagna alla città olimpiadi insostenibili“, gli attivisti hanno poi rimarcato: “Il 2% del costo olimpico viene utilizzato per gli extra costi di Santa Giulia e non per costruire un’infrastruttura utile a tutti“. Come riporta l’Ansa, il corteo arriverà a piazzale Corvetto.