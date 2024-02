Fiorentina-Frosinone, Italiano: “Dobbiamo reagire. Serve il massimo dell’attenzione”

“Arriviamo da un momento non esaltante dal punto di vista dei risultati, qualche episodio non è girato dalla nostra parte, paghiamo qualche errore di troppo, come quelli dal dischetto o i quattro minuti di follia a Lecce che non ci hanno permesso di vincere la gara, di portare a casa punti e di superare questo momento negativo. Dobbiamo cercare di reagire, di essere diversi da quello che abbiamo fatto vedere nell’ultimo periodo, dobbiamo dimostrare di avere quello spirito e quella voglia di rivalsa che ci ha sempre contraddistinto”. Lo ha detto il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano in vista della sfida contro il Frosinone al Franchi. “All’andata abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello, creando tanti presupposti per fare gol e siamo riusciti a limitare tanto il Frosinone che in quel periodo stava bene, andava forte e riusciva a mettere in difficoltà tutti”, ha aggiunto l’allenatore viola.

Nonostante qualche difficoltà nell’ultimo periodo, il Frosinone per Italiano rimane “una squadra che ha entusiasmo, una delle rivelazioni del campionato, ha grandi qualità”. E ancora: “Se non affrontata con attenzione è una squadra che ti può mettere in grandissima difficoltà. Domani per noi deve essere una partita da affrontare tutti, chi inizia e chi subentra, con grande ferocia agonistica perché dobbiamo cercare di ottenere punti per la nostra classifica”. Italiano ha poi fatto il punto sulle condizioni della rosa a sua disposizione. “Abbiamo da giovedì Arthur a disposizione, sta bene, ha fatto allenamento con i compagni – spiega -. rientra Ikonè dalla squalifica, perdiamo Ranieri però penso che la squadra abbia fatto una settimana di lavoro intensa, con la massima concentrazione perché arriviamo da un momento che necessità di qualcosa di più da parte di tutti e sono convinto che questa settimana abbia dato qualcosa in più per ottenere il massimo domani”.

E su Commisso: “Il dispiacere più grande è quello di non ottenere risultati perché tutto ciò che facciamo è in funzione di avere il nostro presidente con il sorriso. Sappiamo quanto ci tiene, è un dispiacere per noi non ottenere risultati e prestazioni esaltanti, sappiamo della sua vicinanza, sappiamo che è sempre con noi, che non ci abbandonerà mai e domani cercheremo di dare il massimo anche per lui. Deve essere uno stimolo in più per cercare di mostrare un altro tipo di atteggiamento rispetto alle ultime gare”. Italiano rivolge un pensiero anche ai tifosi. “Ci aspetta una partita importante, spesso siamo stati trascinati dallo stadio, dalla curva e da tutto ciò che ci circonda, ma oltre a questo deve partire tutto da noi, dalla voglia di vincere, di aggredire l’avversario, dobbiamo offrire una prestazione di qualità, senza errori e sbavature, con il massimo dell’attenzione che richiede una partita importante come questa. L’atteggiamento che abbiamo avuto in alcune situazioni non ci ha permesso di ottenere punti, domani dobbiamo essere diversi da questo punto di vista”.