Virtus Bologna, Zanetti: “Stiamo avendo risultati incredibili. Obiettivo? Arrivare ai playoff di Eurolega”

“Sono felice per la società, stiamo avendo risultati incredibili. Essere primi in Eurolega mancava da anni e siamo in testa anche nel campionato. Siamo più che soddisfatti“. Massimo Zanetti, patron della Virtus Segafredo Bologna, parla così a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. La squadra allenata da coach Luca Banchi e ancor di più i suoi tifosi sognano in grande dopo l’ottimo avvio di stagione, ma il presidente predica calma: “Giocare ogni due giorni è faticoso, lo abbiamo visto nell’ultima sconfitta subita contro Cremona, dove i giocatori sono scesi in campo forse un po’ troppo rilassati. L’obiettivo resta quello di arrivare ai playoff di Eurolega, sarebbe già un grande risultato“.

“È un momento felice per la nostra città in ambito sportivo. Noi siamo primi, la Fortitudo è in testa nel campionato di A2 e il Bologna sta facendo un grande campionato. Questa è una città sportiva, che sente e vive lo sport – ha aggiunto Zanetti, in passato anche presidente della società calcistica rossoblù, ma che ormai pare essersi messo definitivamente alle spalle il mondo del calcio – Io sono felice della Virtus e cerco di mantenerla forte. Con il calcio ho chiuso, anche perché questo nuovo modo moderno di giocare mi addormenta. Sono vecchia maniera, non apprezzo tutti questi passaggi all’indietro al portiere. Mi diverto molto di più guardando il basket“.