Lutto in Spagna, è morto Miguel Angel: il leggendario portiere del Real Madrid aveva 76 anni

di Mattia Zucchiatti 35

Il leggendario portiere del Real Madrid, Miguel Ángel González Suárez, meglio conosciuto come Miguel Ángel, è morto a 76 anni. Soprannominato “El Gato”, in attività negli anni ’60, ’70 e ’80, soffriva da tempo di sclerosi laterale amiotrofica. Miguel Ángel ha difeso la porta del Real per 18 stagioni e 346 partite, dal 1968 al 1986, vincendo 2 Coppe Uefa, 8 Campionati, 5 Coppe di Spagna e 1 Coppa di Lega. Nella stagione 1975-1976 vinse anche il Trofeo Zamora. E’ stato nazionale spagnolo in 18 partite e ha giocato i Mondiali del 1978 in Argentina e quello in Spagna del 1982. Con i blancos ha svolto anche incarichi dirigenziali. “Il Real Madrid CF, il suo presidente e il suo Consiglio di amministrazione- si legge in una nota del club- si rammaricano profondamente della morte di Miguel Ángel González, uno dei più grandi portieri della nostra storia, una leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo. Il Real Madrid desidera esprimere le sue condoglianze e il suo affetto a sua moglie María del Pilar, a suo figlio Miguel Ángel, ai suoi nipoti Daniela e Mauro, alla sua famiglia, ai suoi compagni di squadra e a tutti i suoi cari”.