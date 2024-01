Manchester United, Rashford si è scusato con il club: sarà a disposizione di ten Hag per la prossima gara

Marcus Rashford ha chiesto scusa al Manchester United ed è tornato ad allenarsi. A riferirlo è la BBC, secondo cui l’attaccante dei Red Devils si è assunto la responsabilità delle proprie azioni ed avrebbe accettato il “provvedimento disciplinare” del club. Immortalato in discoteca a Belfast, in Irlanda del Nord, nelle serate di mercoledì e giovedì scorso, Rashford aveva poi saltato l’allenamento di venerdì e anche la partita di FA Cup di domenica contro il Newport. Il Manchester United ha comunicato di aver risolto la questione internamente e che Rashford sarà a disposizione di Erik ten Hag in vista dei prossimi impegni stagionali.