Milano-Cortina 2026, Abodi: “Pista da bob? Spero si possa mantenere la matrice italiana dei Giochi”

“Un anno fa abbiamo trovato una situazione che non andava a velocità olimpica. Abbiamo accelerato recuperando gran parte del gap, ma c’è ancora qualcosa da risolvere come la questione della pista di bob, skeleton e slittino. Purtroppo non potremo investire altri soldi che avrebbero portato il costo della struttura a 180 milioni, abbiamo fatto delle scelte e mi auguro nei prossimi giorni la Fondazione possa prendere una decisione definitiva sull’opzione di Cesana. Mi auguro si possa mantenere la matrice italiana di questi Giochi, così come mi auguro producano il loro effetto in tutta Italia e non soltanto nelle regioni e nelle provincie olimpiche”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi intervenuto in videocollegamento all’evento ‘Italia Direzione Nord – Riflessioni sulla Leadership’, rassegna istituzionale organizzata da Fondazione Stelline insieme a Inrete – Relazioni Istituzionali e Comunicazione con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia, del Comune di Milano e con il contributo di Fondazione Cariplo. “Le due opere di Milano – ha proseguito – il villaggio olimpico e il PalaItalia di Santa Giulia continuano ad andare avanti: Il villaggio con qualche mese di anticipo, il PalaItalia sta recuperando qualche mese di ritardo, ma ce la faremo”.