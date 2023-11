Champions League, gli arbitri: Letexier per Real Madrid-Napoli, Treimanis per Benfica-Inter

Il francese François Letexier è l’arbitro designato dalla Uefa per Real Madrid-Napoli, gara valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League in programma domani sera allo stadio Santiago Bernabeu. Assistenti Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni; quarto uomo Jérémy Stinat; al Var Jérôme Brisard e l’olandese Pol van Boekel.

Sarà invece il lettone Andris Treimanis a dirigere Benfica-Inter, in programma domani sera allo stadio Da Luz di Lisbona. Assistenti Haralds Gudermanis e Aleksejs Spasennikovs; quarto uomo Aleksandrs Golubevs; al Var il croato Ivan Bebek e il tedesco Bastian Dankert.