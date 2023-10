Milano-Cortina 2026, Abodi: “Pista bob? Il Governo ha assunto una posizione logica e responsabile”

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, ha parlato della posizione del governo in merito alla pista da bob, skeleton e slittino in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026: “A circa due anni dai Giochi Olimpici e Paralimpici, il Governo ha assunto una posizione logica e responsabile, rendendo nota l’indisponibilità di ulteriori risorse finanziarie pubbliche per realizzare l’opera. Abbiamo lavorato in collaborazione con il comitato organizzatore (Fondazione Milano Cortina 2026), e la società Infrastrutture Milano Cortina con l’obiettivo di arrivare alla soluzione più sostenibile, sotto tutti i punti di vista. Non è stata scelta la sede di gara delle tre discipline e nei prossimi giorni, insieme alla Fondazione e a SIMICO2026, il Governo farà ulteriori valutazioni di carattere tecnico sulla base di dati oggettivi“.