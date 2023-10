L’Austria passa in Azerbaigian e conquista il pass per Euro 2024

In un match abbastanza equilibrato fra Azerbaigian ed Austria, la partita va agli ospiti che conquistano così il pass per Euro 2024 in Germania. La vittoria per gli uomini di Rangnick poteva valere la qualificazione definitiva, nonostante il passo falso contro il Belgio nella partita precedente. Così è arrivato, grazie ad un rigore del simbolo Sabitzer.

Il primo tempo rappresenta un match equilibrato: l’Azerbaigian detiene il possesso palla, l’Austria cerca di colpire. I padroni di casa vanno vicino al gol del vantaggio in almeno due occasioni, ma gli attaccanti locali risultano poco precisi. Anche l’Austria nella prima frazione flirta con il gol, che non arriva. Al rientro gli uomini di Rangnick dimostrano di voler conquistare la vittoria che sarebbe vitale in chiave qualificazione. Gol del vantaggio che arriva con il rigore realizzato da Sabitzer: fallo di mano Rahil Mammadov, la palla la prende il centrocampista del Borussia Dormtund che realizza il gol che vale la qualificazione.