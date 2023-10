Errani-Zidansek oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monastir 2023

Sara Errani sfiderà Tamara Zidansek al primo turno del torneo WTA 250 di Monastir 2023, evento in programma sul cemento tunisino. La giocatrice azzurra torna in campo a un mese dall’ultimo match disputato e proverà a dare del filo da torcere alla più quotata Zidansek al debutto in Nord Africa. Anche Zidansek non disputa una partita da circa un mese, ma ha vinto otto delle ultime nove giocate, seppure tutte sulla terra rossa. Non a caso sarà lei a scendere in campo con i favori del pronostico, anche in virtù del 3-0 in suo favore nei precedenti.

Errani e Zidansek scenderanno in campo oggi, lunedì 16 ottobre, come quinto match sul Center Court, non prima delle ore 19.00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo tunisino garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.