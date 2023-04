Milano-Cortina 2026, Abodi: “La decisione sul pattinaggio di velocità entro il 18 aprile”

“La decisione sul sito per il pattinaggio di velocità per le olimpiadi del 2026 verrà presa entro il 18 aprile. Ne abbiamo parlato in cabina di regia, ma la decisione finale spetta al Comitato e al Cio”. Queste le parole del ministro per lo Sport, Andrea Abodi, conversando con i giornalisti. Dopo la rinuncia di Baselga di Pine’, Salvini aveva aperto alla possibilità di concedere il pattinaggio di velocità al Piemonte dopo la rinuncia di Baselga di Pine’. “Il ghiaccio si svolgerà tutto a Milano – dice Abodi – e la fiera di Milano è una valida soluzione, all’interno del perimetro olimpico, che comprende Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. Comitato e Cio devono valutare bene l’economicità delle varie opzioni e poi decidere, perché non possiamo andare oltre il 18 aprile”.