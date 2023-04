L’agente di Mario Rui: “Chi lo critica non capisce niente di calcio”

Il procuratore Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Crc per rispondere alle critiche sulla prestazione del suo assistito Mario Rui nel corso di Napoli-Milan 0-4. L’esterno portoghese, autore di una grande stagione, è stato tra i peggiori al ‘Maradona’, ma Giuffredi difende il giocatore: “Ma di cosa parliamo? Basta fare una partita sbagliata e sembra che stia cascando il mondo. Le critiche le lasciamo a chi non capisce niente di calcio e a chi non vuole il bene del Napoli”.