Arabia Saudita, Mancini: “Corea del Sud una delle squadre più forti del torneo, buone sensazioni”

Il tecnico dell’Arabia Saudita Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Corea del Sud, valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Asia: “La nostra preparazione è la stessa delle altre partite. Non cambia nulla. Agli ottavi affrontiamo una delle migliori squadre del torneo. Hanno grande qualità in attacco e sono una compagine esperta. Tutti i giocatori giocano, o hanno giocato, in Europa. Siamo migliorati molto negli ultimi mesi. Le sensazioni sono positive”.