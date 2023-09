Lazio, fonti Aia: nessuna telefonata tra designatore Rocchi e Claudio Lotito

Non vi è stato alcun contatto, né personale né telefonico, tra Gianluca Rocchi, il designatore degli arbitri CAN A-B, e Claudio Lotito, presidente della Lazio, dopo la sfida contro la Juventus al termine della quale i biancocelesti hanno protestato per alcuni episodi nella direzione arbitrale di Fabio Maresca. Le fonti interne all’Aia, però, all’Ansa smentiscono le notizie circolate sul web circa le eventuali interlocuzioni tra Rocchi e Lotito, situazione che peraltro qualora si fosse verificata sarebbe stata peraltro immediatamente segnalata alle autorità competenti. Il video che circola sui social, come spiegano le fonti Aia, è relativo ad una cerimonia pubblica, avvenuta a Roma due settimane fa, in cui Rocchi e Lotito si erano sì parlati, ma davanti a duecento persone.