Nuoto, World Cup 2023: finali per Ceccon, Martinenghi e Pilato

Ultima giornata di nuoto a Budapest nella World Cup 2023. Ancora in ballo il primato al maschile con Sates, Qin, Andrew e Ceccon racchiusi in meno di 18 punti. Al femminile ben avviata verso il successo McKeown, seguita a 9 punti di distanza da Sjoestrom.

Molto bene Pilato, che si qualifica in finale con il miglior crono nei 50 rana nuotando in 29”87. L’azzurra è l’unica ad abbattere il muro dei 30 secondi. Secondo posto per la russa Zmushka in 30”70 davanti a McSharry in 30”71. Ennesima finale, nona nelle tre tappe di World Cup, per Ceccon, che entra negli otto con il secondo crono complessivo. 54”94 per il nativo di Schio, inferiore oggi solo al britannico Morgan, 54”46. In finale anche Martinenghi nei 200 rana. L’azzurro riscatta la delusione dei 50 rana ed entra negli otto con il settimo crono. Il 24enne di Varese nuota in 2’14”67. Miglior tempo per Kamminga, 2’11”43. Il dominante Qin controlla ed è quarto in 2’12”36.