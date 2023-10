MOVIOLA – Roma-Monza, espulso D’Ambrosio per doppio giallo al 40′: Ayroldi severo

Episodio da moviola al 40′ di Roma-Monza, quando Danilo D’Ambrosio viene espulso per un doppio giallo dall’arbitro Ayroldi. Il fischietto di Molfetta estrae il secondo cartellino per un fallo duro ma tutto sommato ordinario del difensore, che comunque è ingenuo perché lo commette quando sa già di avere un’ammonizione, quella assolutamente corretta, sul groppone. Il direttore di gara non esita e dopo aver fischiato il fallo su Belotti ammonisce per la seconda volta l’ex Inter, che protesta in modo veemente toccando anche l’arbitro. Come è ben noto, il Var non può intervenire in caso di espulsioni per doppio giallo: non è un errore, anche se c’è molta severità rispetto al metro utilizzato.