Mls 2023: perde ancora il Toronto, il Los Angeles di Chiellini pareggia con il Vancouver

Ancora una sconfitta per il Toronto nella Mls. Il ventesimo ko su 34 gare arriva nel match casalingo contro l’Orlando City che vince 2-0 grazie alla doppieta di McGuire, a segno al 18′ e al 34′ della ripresa. In campo per tutta la partita sia Bernardeschi che Insigne. Male anche l’Inter Miami di Leo Messi superato 1-0 sul terreno dello Charlotte. La squadra dell’ex pallone d’oro è penultima. A Ovest, invece, pareggio esterno per il Los Angeles FC di Giorgio Chiellini contro il Vancouver Whitecaps con Bouanga che al 34′ aveva portato avanti il Los Angeles e il pareggio al 13′ della ripresa firmato da Ahmed.