Nuoto, Trofeo Nico Sapio 2023: anche Thomas Ceccon tra i protagonisti a Genova

Si arricchisce di una presenza tra le più importanti il Trofeo Nico Sapio, arrivato alla sua 49esima edizione e in programma dal 10 al 12 novembre. Thomas Ceccon, reduce da un’altra straordinaria annata, sarà infatti a Genova. La presenza del campione vicentino si affianca a quella di altre stelle dell’Italnuoto, da Simona Quadarella a Benedetta Pilato, passando per Nicolò Martinenghi e Alessandro Miressi. Senza poi dimenticare il beniamino di casa Alberto Razzetti, cinque volte medagliato ai Mondiali in vasca corta e oro, argento e bronzo agli ultimi Europei di Roma 2022. Il programma prevede venerdì 10 e sabato 11 novembre batterie (inizio ore 9) e finali (inizio ore 16 e 30 venerdi, inizio ore 16:30 sabato con diretta Rai) dedicate alle categorie Assoluti e Juniores. Domenica 12, invece, in vasca le categorie giovanili Esordienti A e Ragazzi.