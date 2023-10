Real Madrid, El Chiringuito TV: Perez vuole sia Mbappé che Haaland la prossima estate

Che Kylian Mbappé sia ormai da qualche anno un obiettivo di mercato del Real Madrid è un po’ il segreto di Pulcinella. Dopo non essere riuscito a portarlo in Spagna alla prima occasione utile, Florentino Perez la prossima estate non vuole farsi sfuggire la seconda chance di strapparlo al Paris SG. Ma secondo Pedrerol a ‘El Chiringuito TV’ il campione francese è solo uno dei due obiettivi del mercato. L’altro? Erling Haaland.

🐢🤖 OBJETIVO MBAPPÉ Y HAALAND. 💣 @jpedrerol insiste en su bombazo con el objetivo del Real Madrid el verano que viene. pic.twitter.com/h0FwyT5NNN — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 31, 2023