Parigi 2024, si punta a 400.000 spettatori per la Cerimonia di Apertura dei Giochi

Nonostante i timori per il rischio attentati, prosegue l’organizzazione della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Uno scenario suggestivo, quello che lungo la Senna il prossimo 26 luglio vedrà possibilmente circa 400.000 spettatori. A rivelarlo è una fonte ministeriale a RMC, facendo notare che la cifra è comunque in discesa a quanto si prospettava inizialmente, con addirittura 600.000 e poi 800.000 persone attese. Secondo le informazioni trapelate, si punta su 300.000 spettatori al livello più alto, quello dove normalmente circolano le auto sul Lungosenna, e 100.000 sulle rive. Questi ultimi sono coloro che hanno già acquistato un biglietto per la cerimonia con il sistema ufficiale di biglietteria di Paris 2024. Gli altri 300.000 saranno gratuiti ma attribuiti con una vendita gestita dal ministero dell’Interno – che potrà vagliare direttamente i candidati – all’inizio del 2024. Le cifre saranno decise in modo definitivo dal presidente della Repubblica in un Consiglio di difesa a novembre. In ogni caso, il numero resterà “adattabile” e fino all’ultimo giorno potrà essere ridotto in funzione di eventuali minacce alla sicurezza.