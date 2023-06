Nuoto, Settecolli 2023: Ceccon e Quadarella sempre dominanti nelle batterie, bene Filippo Megli

Presso lo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma ha preso il via la terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2023. Nelle batterie della mattinata il protagonista assoluto è sempre lui, Thomas Ceccon, che dopo aver trionfato nei 100 e 50 dorso ha ottenuto il miglior tempo nei 50 farfalla con 23″40. Gran bella prestazione del primatista italiano Filippo Megli nei 200 stile libero, nuotati in 1’47″21 davanti a Stefano Di Cola. Quarto David Popovici, poi Matteo Ciampi e Gabriele Detti. Nei 200 rana ottengono un posto in finale Alessandro Fusco, con un ottimo secondo crono e Luca Pizzini con il quarto. Dylan Buonaguro è quinto nei 200 dorso in 2’01″47 a un secondo dal primato personale. Solo sedicesimo Matteo Restivo, che sta finalizzando la preparazione per i Mondiali di Fukuoka, dov’è qualificato dopo l’1’56”96 siglato agli Assoluti di Riccione. Infine, Matteo Diodato si è aggiudicato la seconda serie dei 1500 davanti ai turchi Ozden e Isik.

IL LIVE DELLA SESSIONE SERALE

Come Ceccon tra gli uomini, in campo femminile Simona Quadarella anche punta al tris e domina le batterie dei 400 stile libero in 4’10″78. Martina Carraro è terza nuotando in 2’27″69 nei 200 rana dominati dall’olandese Tes Schouten. In finale nei 200 dorso Federica Toma e Martina Cenci, rispettivamente con penultimo e ultimo tempo utile. Nono tempo ex-aequo per Costanza Cocconcelli e Silvia Di Pietro nei 50 stile libero in 25″41 che hanno visto in vasca una splendida Sarah Sjostrom col miglior crono. Stesso piazzamento delle connazionali anche Ilaria Cusinato nei 200 farfalla. Cocconcelli riesce ad entrare nelle prime otto nei 200 misti in cui è settima dietro Sara Franceschi e avanti ad Anna Pirovano.