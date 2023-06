Nuoto, il Dt Butini: “La squadra azzurra per i Mondiali uscirà domani”

Poco più di tre settimane all’inizio del Mondiale di Nuoto in Giappone in cui la Nazionale Italiana vorrà essere assoluta protagonista. A parlare dell’argomento e della squadra che si comporrà per questa manifestazione è stato il DT Cesare Butini ai microfoni di Rai Sport.

Queste le parole di Butini: “La squadra per i Mondiali uscirà domani, non possiamo tergiversare troppo, è già stata una notte di fermento con diverse telefonate… è vero che al Settecolli non valgono i tempi limite ma dobbiamo fare valutazioni anche per le Universiadi, perché saranno importanti. “Sarà una squadra giusta, dai 30 ai 34 elementi speriamo. Fino ad ora è in linea con le aspettative per quanto riguarda gli atleti già qualificati. C’è fermento nella velocità delle donne, è un progetto iniziato l’anno scorso e che poi sarà via via più mirato verso Parigi 2024. Si può ben sperare con atlete del 2002 e poi considerare nel futuro un ingresso delle 2006“. Sulla velocità maschile: “Lì soffriamo un po’, dobbiamo trovare un uomo guida che possa aprire il campo per ritrovare i risultati degli scorsi anni”