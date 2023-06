Moto 2 Gp Olanda, vince Dixon. Acosta è terzo ed accorcia in classifica su Arboliino

Dixon si prende il Gp d’Olanda con una gara piena di cambi di fronte e di colpi di scena. Il duello con Oguna è stato veramente descritto da grande spettacolo e da grande intensità nella corsa, specie negli ultimi giri in cui i due piloti hanno costeggiato la pista testa a testa dando una sfida bellissima. Terzo posto importante per Pedro Acosta che, nonostante una gara non semplicissima (un long lap dubbio non assegnato al pilota spagnolo) chiude al terzo posto e raccoglie punti preziosi in vista della lotta al titolo con Arbolino che, invece, ha chiuso sesto. Questo l’ordine d’arrivo:

J. Dixon – Gasgas Aspar Team A. Ogura – IDEMITSU Honda Team P. Acosta – Red Bull KTM F . Aldeguer – Speed UP Racing A. Canet – Flexbox HP40 A. Lopez – Speed UP Racing T. Arbolino – ELF Marc VDS Racing Team van de Goorbergh RW Racing Arenas – KTM Red Bull Ajo C. Vietti – Fantic Motor