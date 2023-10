Nuoto, Pilato: “Avevo bisogno di cambiare aria e trovare nuovi stimoli”

Benedetta Pilato, a margine dell’evento “Le regine del nuoto”, al Festival dello Sport di Trento, ha parlato della sua scelta di cambiare allenatore. Non solo questo l’argomento, ma anche ed ovviamente il pensiero verso le prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

Queste le parole di Pilato: “Lo scorso anno per me è stato molto complicato; quindi, il bronzo nei 50 rana è stato un grande traguardo. Un oro mondiale non è mai da buttare a prescindere dalla stagione che si vive. Polemica sui social? Noi atleti siamo sempre al centro di polemiche sui social: io cerco sempre di sensibilizzare su questo tema. Olimpiade? È un anno particolare: ho preso una decisione importante. Ho cambiato vita, città, allenatore. Non so rispondere ora su quelli che sono i miei obiettivi. Mi sto preparando e affidando ad un’altra persona. Avevo bisogno di cercare nuovi stimoli e cambiare aria rispetto alla mia città che iniziava a starmi un po’ stretta. Volevo studiare fuori e vivere da sola. Avevo proprio voglia di cambiare. Ora mi alleno a Torino con il mio nuovo allenatore, Antonio Satta, e sono contenta di aver fatto questo cambiamento. Mi sto trovando molto bene e per ora è stata una scelta giusta“.