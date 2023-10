Juve Stabia-Catania 1-0: Meli subentra e decide la gara

Si è concluso il match tra Juve Stabia e Catania, valido per l’ottava giornata del Girone C di Serie C. La squadra di casa vince per 1-0 e rimane solitaria in vetta alla classifica.

I gialloneri nel primo tempo sono stati padroni del gioco. Già al terzo minuto la squadra di Pagliuca ha avuto un’importante azione da rete. Al 26′ cambio forzato per la Juve Stabia. Il capitano Bentivegna non c’è la fa, al suo posto entra Meli. Al 31′ arriva il gol dello Stabia: in contropiede c’è la verticalizzazione di Piscopo per Candellone che serve a rimorchio l’appena subentrato Meli. Il suo tiro fulmina Bethers e porta in vantaggio la squadra. Per i catanesi invece nella prima frazione il più in forma sembra essere Zanellato: più volte i suoi tiri da fuori area hanno impensierito Thiam.

Nel secondo tempo si ribaltano i ruoli. Il Catania sembra salire in cattedra e la Juve Stabia prova a sorprendere i rossazzurri. L’occasione più importante della partita del Catania arriva all’85’: da un cross deviato di testa dalla difesa dei gialloneri viene involontariamente servito Dubickas. A tu per tu con Thiam il giocatore catanese però trova una super parata del portiere. Al 90′ arriva l’espulsione di Silvestri. L’intervento scomposto del giocatore, per fermare l’avanzata avversaria, gli costa la seconda ammonizione.

La formazione allenata da Guido Pagliuca guida la classifica con 18 punti, da imbattuta. Gli etnei invece rimangono a metà classifica a quota 8 punti.