Gravina: “Difendo il calcio e tifo per tutte le italiane. Anche la Juventus, ma nel rispetto delle regole”

Gabriele Gravina, Presidente della Figc, ha parlato del calcio italiano e in particolare della situazione che ha toccato la società bianconera: “Il calcio è la Juventus ed è la Sampdoria, è tutta la Serie B, tutta la Serie C, tutta la Lega Dilettanti. Io devo difendere tutto il calcio italiano, nel principio del rispetto massimo delle regole. È chiaro che difenso anche la Juventus, nel rispetto delle regole. A volte passo come tifoso della Juventus, a volte dell’Inter, a volte del Milan: io tifo tutte le squadre italiane, ma soprattuto sono tifoso del calcio italiano. E lo devo difendere”.