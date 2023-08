Rasmus Hojlund lascia l’Atalanta e approda al Manchester United. Un’operazione da 70 milioni di euro, contratto fino al 2028 per l’attaccante danese. Come riportato dal Mundo Deportivo, il giocatore verrà ufficializzato domani e presentato al suo nuovo pubblico in occasione dell’amichevole in programma tra la formazione di Ten Hag e il Lens.