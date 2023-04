Nuoto, Martina Caramignoli saluta: “Ho smesso nel momento giusto”

Martina Caramignoli saluta il mondo del nuoto. L’azzurra aveva annunciato il ritiro dall’attività agonistica dopo gli Europei di Roma, e nella giornata di ieri ha premiato le medagliate della finale dei 1500 stile libero Simona Quadarella, Ginevra Taddeucci e Isabella Sinisi agli Assoluti UnipolSai. “Ho smesso nel momento giusto, dopo la medaglia di bronzo agli Europei 2022 a casa mia – ha dichiarato Martina -. Il nuoto mi ha insegnato tanto e dato tutto. Sono arrivata a grandi livelli verso i 28 anni, rinascendo tante volte ma alla fine ho ottenuto ciò che volevo. Adesso sono in pace con me stessa. Cosa farò da grande? Ancora non lo so: le Fiamme Oro mi hanno dato un po’ di tempo per pensarci”. La 32enne è stata bronzo agli Europei di Berlino 2014, Budapest 2020 e Roma 2022 nei 1500 metri stile libero, medaglia d’oro alle Universiadi di Gwangju 2015 e si è dedicata anche alle gare di nuoto in acque libere dal 2017.