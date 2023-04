Juventus, Allegri lancia Barbieri: ecco chi è il giovane bianconero

C’è un nuovo titolare in casa bianconera, nel match di oggi tra Sassuolo e Juventus, mister Allegri ha deciso di schierare Tommaso Barbieri tra gli undici di partenza. Giovane terzino classe 2002, fa parte della formazione ‘New Generation’ della società torinese, ma quest’oggi avrà la possibilità di far parte della prima squadra. Valutato 600 mila euro e in scadenza nel 2026, chissà se potrà essere uno dei nuovi giovanissimi utilizzati sempre più spesso da Massimiliano Allegri.